Líder do tráfico em Porto Alegre é preso no Paraguai A polícia prendeu ontem na cidade de Bela Vista do Norte, no Paraguai, o "Jura", um dos suspeitos mais procurados do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Civil, ele é o líder do tráfico de drogas no Campo da Tuca, na capital gaúcha. A prisão foi realizada por agentes da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai.