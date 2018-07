Líder dos protestos de caminhoneiros é empresário Apontado como organizador dos protestos que pararam dezenas de rodovias no País, o Movimento União Brasil Caminhoneiro (MUBC) é presidido pelo empresário Nélio Botelho, de 71 anos, que está envolvido com lutas da categoria desde 1983. Com sede no Rio, o MUBC é uma entidade civil que representa os motoristas, embora não seja um sindicato. Nas últimas eleições, apoiou a candidatura ao Senado do atual presidente do PMDB-RJ, Jorge Picciani, e do senador Lindberg Farias (PT).