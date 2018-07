Líder escocesa nega ter expressado preferência por Cameron como premiê

O jornal Daily Telegraph noticiou que Nicola Sturgeon, cujo status pessoal subiu desde uma aparição em um grande debate na TV na quinta-feira, teria dito ao embaixador francês na Grã-Bretanha em fevereiro que preferia ver Cameron no poder no lugar do líder trabalhista Ed Miliband.

A questão é politicamente sensível porque as alegações podem ajudar o Partido Trabalhista, cujo voto na Escócia despencou na sequência de um ataque do SNP, com argumento de que a opção pelo SNP poderia levar a outro governo liderado pelos conservadores.

A reportagem do Telegraph foi baseada em um memorando que vazou, escrito no mês passado por um funcionário público britânico que havia falado com o cônsul-geral francês para obter sua versão do encontro entre Sturgeon e o embaixador.

No entanto, autoridades francesas envolvidas e Sturgeon, primeira-ministra da Escócia, disseram que as declarações estavam incorretas.

"Eu estou dizendo que esses comentários não foram feitos. O embaixador francês com quem eu estava falando disse que esses comentários não foram feitos", disse Sturgeon à BBC TV.

(Por Michael Holden)