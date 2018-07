Líder está de olho nos políticos Maior empresa de aviação executiva da América Latina, a Líder Aviação já está se preparando para as eleições deste ano. Para atender ao aumento da demanda dos políticos em campanha, a companhia acaba de comprar quatro aeronaves executivas, ao custo de US$ 22 milhões. Com as novas aquisições, a Líder passa a contar, agora, com 30 equipamentos, entre próprios e gerenciados. A estimativa do grupo mineiro é de que as operações com táxi aéreo aumentem entre 10% e 15% em 2010. "Em ano eleitoral, a procura por locação de aeronaves cresce muito", diz Júnia Hermont, superintendente da Líder Aviação. "Este ano deve ser melhor ainda, por conta das boas perspectivas da nossa economia."