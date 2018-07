Líder norte-coreano afasta aliados do pai e reforça marca no poder O jovem líder da Coreia do Norte promoveu um militar do Exército a vice-marechal, depois de demitir o chefe do Estado-Maior, numa manobra vista pela rival Coreia do Sul como uma tentativa de impor a autoridade dele sobre as Forças Armadas, que há décadas sustenta o regime comunista da família Kim no miserável país asiático.