Líder norte-coreano aparece em público após suspeita de doença O líder norte-coreano, Kim Jong-il, fez sua primeira aparição em um grande evento público, desde seu suposto derrame em agosto, ao participar de um concerto, segundo informações da mídia estatal divulgadas nesta segunda-feira. Nos últimos meses, a Coréia do Norte tem tentado mostrar o líder em atividade e no controle depois que informações sobre sua doença levantaram dúvidas sobre seu poder à frente da primeira dinastia comunista no mundo, cujo programa nuclear estava sob negociações. "Quando ele apareceu no auditório, toda a platéia o aclamou ... e lhe deu com entusiasmo as boas vindas", disse a agência de notícias KCNA. Não foi divulgado, no entanto, quando ocorreu o concerto. Apesar de ser um dos países mais fechados do mundo, analistas afirmam que a maioria dos norte-coreanos ouviu falar sobre a doença de Kim. (Reportagem de Jon Herskovitz e Kim Junghyun)