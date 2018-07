Líder norte-coreano chega de trem à Rússia para reunião O líder norte-coreano, Kim Jong-il, chegou nesta terça-feira a uma cidade siberiana, a bordo do seu trem blindado, para se reunir com o presidente russo, Dmitry Medvedev. A pauta deve abranger o programa militar da Coreia do Norte e a ajuda ao miserável país.