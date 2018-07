Líder norte-coreano continua no poder, mas machucou a perna, diz fonte O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, está firme no controle de seu governo, apesar de ter machucado a perna durante um exercício militar, disse um fonte com acesso à liderança norte-coreana, minimizando as especulações a respeito da saúde e do comando do líder de 31 anos à frente da nação com poderio nuclear.