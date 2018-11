Líder norte-coreano faz visita surpresa à China

A mídia sul-coreana citou fontes presidenciais e governamentais do país, segundo as quais o líder de 69 anos entrou de trem na China, maior aliado do Norte, na manhã de sexta-feira.

Mais cedo os mesmos veículos de mídia relataram ter sido seu filho mais novo e sucessor, Kim Jong-un, quem chegou de trem a Tumen, na província chinesa de Jilin, no nordeste.

Uma fonte presidencial não confirmou os relatos posteriores.

Se a visita de Kim pai for confirmada, seria a terceira viagem do líder norte-coreano à China nos últimos 12 meses.

No passado essas visitas foram cercadas de mistério, e costuma levar dias até a China ou a Coreia do Norte sequer reconhecer que uma visita está em curso.

Kim Jong-il, que viaja de trem devido a seu medo de voar, visitou a China em maio e agosto passados. Na visita mais recente, encontrou-se com o presidente chinês Hu Jintao na cidade de Changchun, no nordeste, e lhe disse que Pyongyang continua comprometida com a desnuclearização como acertado em acordos internacionais prévios.

Ainda assim, em novembro a Coreia do Norte revelou um programa de enriquecimento de urânio, inaugurando uma segunda via para fabricar uma bomba nuclear juntamente com seu programa de plutônio.

O anúncio, dizem Seul e Washington, mostra que o Norte não fala sério no tocante à sua iniciativa de reiniciar as conversas sobre ajuda em troca de desarmamento, congeladas há mais de dois anos.