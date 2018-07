Líder norte-coreano Kim vai à Pequim em busca de ajuda,diz mídia

A China, principal benfeitora dos norte-coreanos, também deve pressionar Kim para retornar aos diálogos de desarmamento nuclear que ele abandonou no ano passado.

A última visita de Kim à China, em 2006, trouxe promessas efusivas de cooperação econômica entre os dois vizinhos, e o líder norte-coreano se comprometeu a buscar avanços no sentido de "desnuclearização". Mas nenhum dos objetivos tiveram êxito.

"A China continua enfrentando grandes dilemas em suas relações com a Coreia do Norte", disse Jonathan Pollack, um especialista na disputa nuclear da Coreia do Norte da Escola de Guerra Naval dos EUA em Rhode Island, em um recente estudo.

"Pequim continua sendo o principal ponto de contato diplomático com Pyongyang e o principal fornecedor de assistência econômica, mas isso não gerou os resultados que a China esperava."

Nem a China nem a Coreia do Norte confirmaram a visita de Kim, e não houve nenhuma aparição de autoridades norte-coreanas na capital chinesa.

Mas o trem verde armado que ele geralmente usa para viajar chegou a Pequim, e uma escolta de motos entrou na Casa de Hóspedes do Estado de Diaoyutai no oeste da cidade. A agência de notícias sul-coreana Yonhap disse que Kim estava em um dos carros.

A avenida Chang de Pequim estava ocupada por soldados e as faixas no sentido da Praça da Paz Celestial estavam interditadas no final da tarde, enquanto um comboio de motos escoltando um grupo de carros passou em alta velocidade, aparentemente levando Kim a uma recepção no Grande Salão do Povo, próximo à praça.