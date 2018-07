Líder norte-coreano volta a dizer que está pronto para diálogo

A China vem pressionando seu vizinho recluso e empobrecido para retomar as negociações, embora a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão digam que a Coreia do Norte primeiro deve mostrar que fala sério sobre desnuclearização.

A Coreia do Norte desrespeitou acordos passados sobre suas ambições para obter armas nucleares e é improvável que abandone os esforços de fabricar um arsenal atômico que vê como uma ferramenta de barganha com o mundo.

Kim prometeu no início desta semana, durante uma visita à Rússia, que voltaria à mesa de negociações. Ele disse nesta sexta-feira que estava comprometido com o objetivo de uma Península Coreana desnuclearizada, durante conversas no nordeste da China com o diplomata chinês Dai Bingguo.

"A DPRK (sigla do nome oficial do país) adere ao objetivo de desnuclearização da Península Coreana e está pronta para implementar totalmente o comunicado conjunto de 19 de Setembro junto com todos os lados para manter e promover a paz e a estabilidade na Península Coreana", disse a Xinhua, parafraseando Kim.

O Acordo de 19 de Setembro, em 2005, descrevia um processo no qual a Coreia do Norte abandonaria seus programas nucleares em troca de ajuda econômica e energética e relações diplomáticas com os Estados Unidos e o Japão.

A Coreia do Norte está "pronta para retomar as negociações de seis partes sem precondições", declarou Kim, referindo-se às negociações que reúnem as duas Coreias, China, Rússia, Japão e Estados Unidos.

Enquanto estava na Rússia, Kim prometeu considerar a suspensão de testes de armas nucleares e sua produção se as negociações internacionais sobre o programa atômico de seu país fossem retomadas, disse uma porta-voz do Kremlin.

A promessa, feita durante um encontro com o presidente Dmitry Medvedev, visava melhorar as chances de reviver as negociações das seis nações -- de ajuda por desarmamento --, que foram paralisadas quando a Coreia do Norte as abandonou em 2008.