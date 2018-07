Líder oposicionista da Malásia se refugia em embaixada da Turquia

O líder de oposição da Malásia, Anwar Ibrahim, buscou refúgio na embaixada da Turquia em Kuala Lumpur afirmando que teme ser preso ou atacado. "Estou na embaixada da Turquia tentando conseguir proteção pessoal, pois temo pela minha segurança no caso de prisão e não quero repetir o ataque (...) sob custódia da polícia, da polícia malaia", disse Ibrahim à BBC. O ex-vice-premiê foi preso em 1998 acusado de sodomia e corrupção, acusações que ele alega terem sido politicamente motivadas. A acusação de sodomia foi retirada depois. Apesar de ter sido libertado da prisão em 2004, a acusação de corrupção ainda impediu Ibrahim de voltar à política, até 15 de abril de 2008. Agora, o líder oposicionista foi acusado novamente de sodomia por um de seus funcionários, um ex-ajudante de 23 anos. Ibrahim afirma que estas acusações foram fabricadas para desacreditá-lo. Segundo um oficial do partido de Ibrahim o líder oposicionista não está buscando o asilo na Turquia. Eleições Ibrahim afirmou que o governo da Malásia está fazendo as mesmas acusações que fizeram contra ele em 1998, pois não querem que ele participe das eleições. "Agora estou apto para concorrer às eleições, então eles precisam fabricar o mesmo roteiro que foi repetido no caso anterior em 1998, 1999", afirmou. O primeiro-ministro da Malásia, Abdullah Badawi, negou que o governo tenha inventando um caso contra Ibrahim. Badawi afirmou que não há conspiração para "causar problemas ou perturbar (a Ibrahim) ou levantar estas questões para prejudicá-lo". Nas eleições gerais de março, Ibrahim liderou uma aliança da oposição que conseguiu vitórias significativas. A oposição conseguiu 82 das 222 cadeiras na Câmara dos Representantes. O partido do governo, a Frente Nacional, obteve os piores resultados das últimas décadas, levando a pedidos de renúncia do primeiro-ministro. Desde então, Ibrahim afirmou que tem o apoio do número suficiente de parlamentares para derrubar o governo e apenas está esperando o momento certo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.