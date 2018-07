Líder palestino cogita não vir para evento A Autoridade Palestina ameaça fazer um "boicote velado" à Rio+20, cancelando a vinda do presidente Mahmoud Abbas, caso Ramallah não seja tratada como Estado na cúpula da ONU sobre desenvolvimento sustentável. Essa queda de braço em torno do status oficial dos palestinos dividiu a ONU no ano passado.