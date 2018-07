Líder rebelde entrega caixas-pretas de avião a especialistas da Malásia

"Aqui estão elas, as caixas-pretas", disse Borodai em uma sala repleta de jornalistas na sede da autoproclamada República Popular de Donetsk, enquanto um rebelde armado colocava os objetos sobre a mesa.

Os dois lados assinaram então um documento, que Borodai disse ser um protocolo para finalizar o procedimento.

O coronel Mohamed Sakri, do Conselho de Segurança Nacional da Malásia, disse na reunião que as duas caixas-pretas estavam "em boas condições".

A Malásia chegou a um acordo com Borodai para a entrega das duas caixas-pretas do Boeing 777-200ER da Malaysia Airlines, que caiu na Ucrânia em 17 de julho com 298 pessoas a bordo.

(Reportagem de Peter Graff)