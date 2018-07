Líder rebelde ucraniano diz que pode adotar trégua, se Kiev ordenar cessar-fogo Um importante líder rebelde pró-Rússia envolvido nas negociações com Kiev disse nesta quinta-feira que se as forças ucranianas acatarem um cessar-fogo no leste da Ucrânia, as forças rebeldes também o fariam, noticiou a agência de notícias russa Interfax.