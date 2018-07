Líder social-democrata forma novo governo em Portugal

"Entreguei formalmente ao presidente a lista de ministros que formarão o novo governo e que ele anunciará mais tarde ao público", disse Passos Coelho, que foi nomeado primeiro-ministro na quarta-feira, a jornalistas depois de se encontrar com o presidente Aníbal Cavaco Silva.

A Presidência publicou a lista em seu site, confirmando as notícias dos canais de televisão SIC e TVI de que Gaspar, economista que atualmente é assessor especial do Banco de Portugal, será o novo ministro das Finanças.

Gaspar foi diretor do Gabinete de Conselheiros de Política Europeia, da Comissão Europeia, de 2007 a 2010, e anteriormente dirigiu o departamento de pesquisa econômica do Banco Central Europeu.

Ele será responsável por implementar as medidas de austeridade sob os termos do socorro financeiro internacional de 78 bilhões de euros que Portugal recebeu da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional (FMI) no mês passado.

Portugal recebeu a ajuda após a renúncia do governo anterior do socialista José Sócrates. Investidores, agora, tendem a ficar satisfeitos com o fim da incerteza política e a instalação de um governo de maioria para implementar as medidas de austeridade.

Passos Coelho acrescentou que o governo tomará posse na terça-feira, em tempo para que ele participe da reunião de conselho da União Europeia em 23 e 24 de junho.

Cumprindo uma promessa eleitoral, ele reduziu o número de ministros de 16 para 11 ao fundir vários ministérios.