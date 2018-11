Líder tucano no Senado pede informações por escrito a Pimentel O líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR), protocolou nesta quinta-feira um requerimento para que o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, explique por escrito suas atividades de consultoria antes de assumir o comando da pasta.