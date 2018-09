Liderança deveria vir de dentro do instituto

Para uma nação com 200 anos de existência (contados da vinda da família real), os 110 anos do Instituto Butantã representam muito. Conheço o Butantã desde que eu tinha 14 anos e me aventurei a ser um estagiário na seção de artrópodes que se incendiou junto com as cobras. Para entender por que ocorreu esse incêndio, temos de avaliar toda uma história recente de descaso governamental.

Quando me tornei pesquisador desse instituto em 1987, era diretor o prof. Willy Beçak. Ainda em sua gestão, estabeleceu-se uma lei que determinava que o diretor deveria ser escolhido entre os pesquisadores do Butantã. Pouco depois veio a aposentadoria compulsória do prof. Beçak e, nas entranhas do governo, produziu-se uma modificação dessa lei, permitindo que pessoas de fora da instituição se tornassem diretores. Foi assim que o prof. Isaias Raw virou diretor do instituto e, mais tarde, da Fundação Butantã.

Sua gestão durou até o escândalo do desvio de R$ 35 milhões da fundação. No instituto, sucederam-se diretores nomeados por governadores de maneira bizarra. O prof. Walter Colli, do Instituto de Química do USP, permaneceu dois meses no cargo. Pouco depois, o prof. Erney Camargo, também da USP, virou diretor e foi desalojado do prédio da diretoria pelo prof. Raw, para que o local fosse ocupado pela fundação. Também ficou poucos meses no cargo.

Em seguida, foi nomeado diretor o chefe de gabinete do ex-ministro da Saúde José Serra, o dr. Otávio Mercadante, médico sem atividade em ciência. Este permanece no cargo e procura desenvolver uma profissionalização da administração do instituto, mas sem jamais entrar em confronto com a fundação.

Nas várias manifestações referentes ao desvio de recursos da fundação mantém-se um profundo respeito pela obra científica do prof. Raw. Pois bem. Consultando as mais modernas estatísticas de produção científica, a obra em questão pode ser considerada fraca. De acordo com dados do Institute for Scientific Information, seus trabalhos são pouco citados. Vários de seus contemporâneos apresentam produção maior e mais relevante que a dele.

É interessante notar que o número de trabalhos publicados pelo dr. Raw aumentou substancialmente depois de sua entrada no Butantã, pois vários pesquisadores têm por hábito incluir o nome do chefe da unidade no trabalho, mesmo sem uma efetiva participação deste no estudo. A fama do dr. Raw foi construída às custas de achincalhar o trabalho dos outros.

Para que tragédias como o incêndio da coleção não se repitam, vale lembrar aos governos estaduais: aqui no Instituto Butantã trabalham mais de 150 cientistas de padrão internacional, que não podem ter por diretor um indicado por razões pessoais. Há aqui profissionais que amam o que fazem e fariam muito mais se tivessem mínimas condições de trabalho e segurança física. Nossos próximos diretores deveriam ser escolhidos de listas tríplices propostas por nós, como nas universidades. E a fundação deve ser gerida por membros do Butantã ou por nomes avalizados por nossas instituições colegiadas.

PESQUISADOR DO LABORATÓRIO DE FARMACOLOGIA DO INSTITUTO BUTANTÃ