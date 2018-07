Lideranças ultrajadas

Impedido de montar sua tenda no Central Park, Muamar Kadafi ganhou abrigo - pelo menos era o que diziam no coffee break da Assembléia-Geral - numa propriedade do magnata americano Donald Trump. Não foi exatamente o acampamento beduíno que o líder líbio sonhou estabelecer em Manhattan para sua estreia na ONU, mas também não era aquela precariedade básica que Manuel Zelaya ainda enfrenta na Embaixada do Brasil em Honduras.

Nosso hóspede em Tegucigalpa deve ter morrido de inveja das acomodações de Kadafi em Nova York! Imaginava, decerto, que a representação diplomática brasileira em seu país fosse maior - ou não teria levado consigo 40 assessores, como se já não bastassem os jornalistas de plantão. Em compensação, ainda que não seja exatamente bem-vindo no pedaço, Zelaya também não desfruta onde está da mesma fama de bandido celebrada por toda a passagem de Kadafi pela América.

Enfim, problema deles, né não?

SEGREDO DE ESTADO

"Ele é menor que a gente!"

Lula, comentando com Nicolas Sarkozy seu encontro a portas fechadas com Mahmoud

Ahmadinejad num hotel de Nova Yorque

SUCESSOR NATURAL

A diretoria do Corinthians tem bons motivos para estar em Milão, negociando a contratação de Ronaldinho Gaúcho para a temporada 2010.

O xará Fenômeno cansou de ser o gordo do grupo.

Na ponta do lápis

Resultado da soma da pouca vergonha com a cara de pau, o Congresso está tratando de um reajuste salarial para os parlamentares, depois de criar 7.709 vagas de vereadores em todo País.

Refugiados somos nós

A Embaixada do Brasil em Tegucigalpa é hoje um lugar mais seguro do que muito endereço do Rio e de São Paulo. A ONU não está nem aí para as recentes invasões de casas no Morumbi, por exemplo.

Calma, gente!

Celso Amorim garante que Manuel Zelaya não fará uso político da representação diplomática brasileira em Honduras. E quando o chanceler diz alguma coisa assim... Vocês sabem, né?

Regime de fome

Maradona voltou em silêncio para a Argentina. Capaz de ter engolido a língua no spa da Itália, né?

Dois pesos

A gente fala mal do PMDB governista comandado por Renan Calheiros, mas esquece que o partido também tem uma ala tucana liderada pelo Orestes Quércia, né não?

Nova era

O governador André Puccinelli inaugurou a era do "estupra, mas pede desculpas". Não deixa de ser um passinho adiante nas teorias do Maluf a respeito.

Dama invisível

Dona Marisa Letícia, dessa vez, se superou: ninguém sequer a notou em NY.