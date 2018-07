Líderes da base decidem esperar manifestação do STF para votar Orçamento Os líderes da base aliada do governo no Congresso decidiram nesta segunda-feira aguardar uma manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre os vetos presidenciais antes de votar o Orçamento de 2013, disse a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, após reunião com os líderes.