Líderes da França e Alemanha buscam avanço nas negociações para paz na Ucrânia Os líderes da França e da Alemanha conversaram por mais de duas horas por telefone no domingo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Petro Poroshenko, em uma tentativa de avançar na busca pela paz antes do fim do cessar-fogo na Ucrânia, disse o gabinete do presidente francês.