Líderes da oposição apoiam Marco Maia (PT) para presidir Câmara

Os líderes João Almeida (PSDB-BA) e Paulo Bornhausen (DEM-SC) declararam apoio a Maia afirmando que, assim, estão respeitando a proporcionalidade das bancadas.

"A nossa posição fortalece o parlamento e a oposição", disse Bornhausen, afirmando que o apoio do DEM é institucional, ou seja, abrange toda a bancada.

Além do PSDB e do DEM, Maia já tem o apoio do PMDB, partido com o qual acertou a manutenção da política de rodízio --o que significa que o PT comandará a Câmara no biênio 2011-2012 e o PMDB nos dois anos seguintes. As duas legendas serão as maiores da Câmara na legislatura que assume a partir de 2011.

Maia, que recebeu os líderes em seu gabinete, disse que irá falar com todos os partidos da Câmara em busca de apoio.

"Este é um primeiro passo para confirmar o que foi o resultado das urnas", afirmou.

Bornhausen confirmou que o DEM trabalhará para consolidar o apoio dos demais partidos. Segundo os líderes da oposição, o respeito à proporcionalidade também se dará na composição dos demais cargos da mesa diretora da Câmara.

(Reportagem de Leonardo Goy)