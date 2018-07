Líderes da oposição se rendem na Tailândia

Sete líderes da Aliança do Povo pela Democracia, da oposição na Tailândia, se entregaram à polícia depois que uma corte de apelações aceitou suspender as acusações de traição contra eles. A Aliança vem liderando os protestos contra o governo, que há quase dois meses paralisam a Tailândia. Os sete líderes foram libertados sob fiança. Sobre eles pesam diversas acusações, entre elas a de se reunir ilegalmente, o que ainda poderia resultar em penas de três a sete anos de prisão. A decisão de se entregar e a suspensão das acusações de traição são o primeiro sinal de que a oposição e o governo estariam dispostos a fazer concessões, desde os violentos choques de terça-feira, que deixaram dois mortos e centenas de feridos em uma manifestação do lado de fora do Parlamento. Os manifestantes continuam a ocupar a área em frente ao Parlamento. Paz negociada? Analistas questionam se os movimentos legais podem oferecer um caminho para o fim da instabilidade na Tailândia. A oposição acusa a polícia de ter usado bombas de gás lacrimogéneo e granada nos choques de terça-feira, o que teria aumentado a simpatia pela Aliança. A polícia afirma que os manifestantes carregavam bombas de fabricação caseira e causaram os ferimentos por conta própria. Jornalistas e outras testemunhas afirmam que os manifestantes carregavam armas, barras de metal, facões, fogos de artifício e garrafas nos ataques contra a polícia. Vinte agentes ficaram gravemente feridos. O vice-primeiro-ministro Chavalit Yongchaiyudh, que renunciou depois da violência, disse ao jornal Bangkok Post acreditar que um golpe militar é a única forma de pôr fim ao impasse. O editorial do jornal ressalta o fracasso do recente governo militar em diminuir as divisões e pede maiores esforços para preservar a democracia. Thaksin Os manifestantes da Aliança do Povo pela Democracia querem o fim do governo que, para eles, está ligado ao ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, que hoje vive exilado na Grã-Bretanha. Nos últimos meses, um sistema judiciário mais ativo apresentou várias acusações de corrupção contra Thaksin e sua mulher, Pojaman. O judiciário ainda depôs o aliado de Thaksin, o ex-primeiro-ministro Samak Sundaravej. Seu sucessor, o atual primeiro-ministro, Somchai Wongsawat, é cunhado de Thaksin e, apesar de seu comportamento calmo, é visto com a desconfiança pelos manifestantes. A oposição argumenta que a grande base rural de apoio a Thaksin não tem instrução e afirma que o sistema de votação deveria deixar de ser um voto por pessoa, para se tornar um sistema mais controlado de zonas eleitorais profissionais. Thaksin foi deposto em um golpe, em 2006. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.