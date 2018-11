Líderes da região pedem a Lula que se mantenha ativo na política

"Lula é um homem imprescindível, não apenas na América Latina, mas no mundo", afirmou o presidente chileno, Sebastián Piñera, na 40a Cúpula do Mercosul, realizada em Foz do Iguaçu.

O chileno também usou a frase "fica Lula", numa referência aos pedidos de "fica Pelé" feitos pela torcida durante a partida de despedida do craque da seleção brasileira no Maracanã.

O presidente da Bolívia, Evo Morales, foi mais longe e sugeriu que Lula seja o próximo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Logo depois, ao ser perguntado por jornalistas, Lula disse que considerou uma cortesia de Morales citá-lo para o cargo.

"Eu só posso compreender a indicação como um gesto de cortesia do meu companheiro Evo Morales", disse a jornalistas Lula, que voltou a defender um técnico para a secretaria-geral da ONU.

O presidente do Uruguai, José Mujica, chamou Lula de "embaixador plenipotenciário no conserto deste mundo".

"Obrigado pelo que tem feito, obrigado pelo que tem que fazer", disse Mujica a Lula, visivelmente emocionado.

O presidente da Guiana, Bharrat Jagdeo, também se somou ao coro e disse que o presidente brasileiro é um "bem muito valioso" para se perder.

O encontro em Foz do Iguaçu foi o último compromisso internacional de Lula, que encerra seu segundo mandato no dia 1o de janeiro, quando assume a presidente eleita Dilma Rousseff.

O Brasil passou nesta sexta-feira a presidência rotativa do Mercosul ao Paraguai.

(Por Raymond Colitt)