Líderes de facção soltos no Rio agora disputam ponto de tráfico na Maré

"A interpretação utópica da Lei de Execuções Penais por parte dos juiz provocou uma guerra entre traficantes que já matou 53 pessoas neste período na Maré. Nenhum preso ligado ao crime organizado vai voltar para dormir na cadeia, pois pode sofrer uma emboscada de rivais", afirmou a deputada federal Marina Magessi (PPS), que já chefiou a Inteligência da Polícia Civil.

O governador do Rio, Sérgio Cabral, defendeu novamente a revisão da Lei de Execuções Penais. "Tem que ser revista; e o juiz, na hora de decidir, deve ter mais cautela", declarou Cabral. O Tribunal de Justiça do Rio informou que o juiz da VEP, Carlos Borges, não comentará o assunto.

A polêmica sobre a concessão de benefícios a líderes de facções criminosas voltou à tona após a VEP beneficiar no início do mês com o regime semiaberto o traficante Alexander Mendes da Silva, o Polegar, chefe do tráfico no Morro da Mangueira. Ele não voltou para dormir na cadeia e hoje é considerado foragido. O Ministério Público foi contrário à decisão, pois Polegar era acusado de quatro homicídios cometidos em 2002, na penitenciária de Bangu 1. Apesar disso, o comportamento do preso foi considerado "excelente" pela Secretaria de Administração Penitenciária.

Além dos presos custodiados no Rio, Cabral quer manter em outros Estados e atrás das grades os líderes do Comando Vermelho. A maioria deles está presa em Catanduvas (PR). No entanto, alguns deles já teriam direito à progressão de regime ou benefícios.