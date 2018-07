Líderes decidem na 3a se adiam votação de veto sobre royalties

De acordo com o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), eventual decisão sobre o adiamento da análise do veto, inicialmente marcado para quarta-feira, será tomada de forma colegiada no encontro com o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS) e com líderes do Parlamento.

"A decisão não é pessoal minha. É uma decisão que envolve toda a Casa e que envolve todos os interesses dos prefeitos de todos os lugares do Brasil", disse Sarney a jornalistas. "De maneira que tenho que tomar (a decisão) colegiadamente."

O presidente do Senado havia marcado a votação do veto para o final de setembro. Depois, remarcou a análise do tema para a quarta-feira.

O governo federal e o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), têm pressionado para que a análise do veto seja adiada.

Senadores pretendem ainda iniciar a votação de uma das propostas que tramita sobre o tema, mesmo que não haja acordo entre as partes envolvidas na discussão.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)