Líderes do G20 devem triplicar recursos disponíveis ao FMI

O plano seria o principal anúncio de líderes mundiais de países desenvolvidos e economias emergentes que vão se reunir em um encontro em Londres nesta quinta-feira.

Um fonte do G7 familiar com os rumores do FMI disse que um aumento de fundos dessa proporção está sendo fortemente considerado, embora um potencial fracasso do bloco possa ser o retorno da decisão.

O primeiro vice-diretor de gerenciamento do FMI, John Lipsky, afirmou que as negociações incluem uma proposta do secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Timothy Geithner, de uma expansão de novos planos para até um total de 500 bilhões de dólares em dinheiro novo --uma medida que poderia aumentar os fundos do FMI para 750 bilhões de dólares.

Outros governos têm chamado atenção para um reforço nos recursos do organismo para 500 bilhões de dólares.

"Estou confiante de que nossos membros deixarão claro que nós temos os recursos para garantir nossa responsabilidade de ajudar a estabilizar os mercados e a economia globais, e restaurar o crescimento", disse Lipsky em uma entrevista coletiva com o ministro de finanças mexicano Agustin Carstens.

Somado a isso, uma agência de notícias russa reportou nesta quarta-feira que os líderes do G20 devem aprovar 373 bilhões de dólares da Linha Especial de Crédito do FMI para países membros. A medida pode ser similar à impressão de dinheiro do Fed (Banco Central dos EUA) para aumentar a quantidade de recursos em circulação na economia.

Enquanto isso, o empréstimo a países membros do FMI tem crescido significantemente, e o México se tornou nesta quarta-feira o primeiro mercado emergente a dispor de 47 bilhões de dólares de uma nova e flexível linha de crédito direcionada para economias bem conduzidas.

Com mais países demonstrando interesse em ter acesso a linhas de crédito e a outros programas do FMI, diante do aprofundamento da recessão global, há preocupações sobre se o FMI terá recursos suficientes.

Lipsky afirmou que é importante que haja confiança nos mercados de que o Fundo tem recursos suficientes para ajudar os países.

Desde o ano passado, o FMI tem aprovado empréstimos de resgate para Islândia, Hungria, Ucrânia, Sérvia, Belarus, Romênia e Letônia, e Lipsky afirmou que está discutindo com mais países em busca de empréstimos do Fundo.

(Reportagem de Lesley Wroughton e Sumeet Desai)