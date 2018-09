Líderes do PSD comemoram voto de relatora; decisão será na 3a

O partido precisa obter o registro até o próximo dia 7 para poder disputar as eleições municipais de 2012. Um pedido de vista no TSE, no entanto, adiou a decisão sobre o registro do partido, o que só deverá ocorrer na terça-feira.

"Mais um avanço na formação do PSD", escreveu o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, no microblog Twitter, comemorando o voto favorável da ministra Nancy Andrighi.

Kassab é o principal idealizador do PSD. Para fundar a nova legenda, ele deixou o DEM, partido que deverá ser o mais afetado pela migração de quadros para a recém-criada sigla. O DEM, inclusive, foi um dos que contestou na Justiça o processo de criação do PSD.

A relatora do pedido julgou improcedentes os pedidos que tentavam inviabilizar a criação do partido, e votou favoravelmente à formação da legenda.

Outro que celebrou o voto da relatora foi o candidato derrotado a vice-presidente na chapa de José Serra (PSDB) no ano passado, Indio da Costa, que também deve migrar do Democratas para o novo partido.

"Vamos em frente! Nosso Brasil precisa e merece o PSD", disse Indio, também no Twitter.

Segundo informações do PSD, a legenda nasceria com 49 deputados, dois senadores, dois governadores e cinco vice-governadores, entre eles o de São Paulo, Guilherme Afif Domingos. A expectativa de membros da nova legenda é que, com a concessão do registro pelo TSE, o PSD atraia novos quadros, especialmente parlamentares.

A data de 7 de outubro é o limite para que os candidatos em 2012 tenham pelo menos um ano de filiação no partido pelo qual irão concorrer, como prevê a legislação.

Kassab disse recentemente que o PSD terá postura "independente", "nem de esquerda nem de direita", e que poderia trabalhar junto com o governo da presidente Dilma Rousseff em projetos que forem de interesse do país.

(Por Hugo Bachega)