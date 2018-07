Líderes em Davos arrecadam US$ 100 mi para a malária Líderes empresariais que participam do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, começaram uma campanha de arrecadação de fundos para levantar US$ 100 milhões para combater a malária na África. O presidente da News Corporation, Peter Chernin, e o CEO da Exxon, Rex Tillerson, disseram estar confiantes de que a campanha conseguirá arrecadar o valor total, apesar dos problemas econômicos mundiais. Eles disseram que a campanha já conta com US$ 40 milhões e irá se beneficiar do conhecimento das empresas que apoiam. A campanha foi lançada em um encontro de líderes de governo e de empresas nos Alpes Suíços. A campanha visa dar a cada africano com risco de contrair a doença as ferramentas contra a malária até o final de 2010, em um primeiro passo importante para acabar com a morte de quase 1 milhão de pessoas por causa da doença por ano. As informações são da Associated Press.