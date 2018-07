Líderes fecham a rodada com vitória

Os três primeiros colocados da Série B do Brasileiro não deram chance aos adversários e venceram seus compromissos ontem, mantendo as primeiras colocações inalteradas. No Rio, o líder Vasco bateu o Duque de Caxias por 1 a 0 (gol de Carlos Alberto). Em Campinas, o vice-líder Guarani venceu o dérbi contra a Ponte Preta por 2 a 1. E, em Goiânia, o Atlético-GO venceu o clássico goiano contra o Vila Nova por 2 a 1 e se manteve na terceira colocação.

Ao transferir o jogo contra o Vasco de seu campo para o Maracanã, o Duque de Caxias só pensou no dinheirinho extra que poderia entrar em sua conta bancária com a presença maciça da torcida vascaína. Mas ele acabou não sendo tão bem sucedido assim: como a renda foi de R$ 361.391,00 (25.554 pagantes), o clube da Baixada Fluminense terá direito a cerca de R$ 180 mil.

Já para o Vasco, que pensava apenas em somar mais três pontos e ficar a três vitórias de voltar à Série A - o cálculo da comissão técnica é que o clube garanta seu acesso à elite com 64 pontos -, o duelo foi um sucesso, mesmo com o time atuando de forma pouco inspirada e sendo vaiado em vários momentos. Carlos Alberto marcou o gol salvador no início do 2º tempo.

No Brinco de Ouro, em Campinas, Guarani e Ponte Preta fizeram o 185º dérbi da história, com vitória do time bugrino por 2 a 1. Os gols do triunfo foram de Ricardo Xavier e Bruno Aguiar, enquanto Evando descontou.

Com o resultado, o Guarani não só manteve a vice-liderança como não deixou o Vasco aumentar a diferença entre eles, que permanece em 6 pontos. Já a Ponte Preta, com 36 pontos, praticamente se despediu da volta à elite ainda este ano.

Em Goiânia, o Atlético-GO despachou o Vila Nova por 2 a1 e se manteve como um forte candidato para subir para a Série A. Os gols da vitória atleticana foram marcados pelo goleiro Márcio, em cobrança de falta, e por Antônio Carlos. Dida descontou, de pênalti, para o Vila Nova.

Outro bom resultado no encerramento da 26ª rodada foi conseguido pelo Figueirense, que jogando em Curitiba, goleou o Paraná por 4 a 0, e assumiu a 5ª colocação, deixando para trás o São Caetano. Os gols fora de Fernandes (pênalti), Egídio, Lucas e Schwenck (pênalti).

Em Natal, o ABC venceu o clássico diante do América-RN, por 1 a 0, gol de Sandro, aos 21 do segundo tempo.