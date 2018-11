Líderes mundiais precisam ser mais ambiciosos Representantes do mundo todo se juntaram no Rio de Janeiro em 1992 para decidir o que fazer para interromper a degradação do meio ambiente e garantir o bem-estar das futuras gerações. Um dos acordos aprovados durante essa reunião, a chamada Eco-92, foi o de criar a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CBD), um tratado internacional destinado a proteger a vida silvestre do nosso planeta e os benefícios que ela nos dá.