Líderes rivais chegam a acordo sobre nova Constituição no Zimbábue O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, e o primeiro-ministro Morgan Tsvangirai anunciaram nesta quinta-feira um acordo para a adoção de uma nova Constituição no país e disseram que em breve convocarão um referendo sobre a nova Carta, que abrirá caminho para eleições neste ano.