Liga Árabe retira monitores da Síria

"A Liga Árabe iniciou medidas para retirar 55 monitores do Golfo", disse à Reuters Adnan al-Khodeir, chefe da sala de operações da missão de monitoramento na sede da Liga Árabe, no Cairo.

A decisão significa que governos aliados da Arábia Saudita se juntaram aos sauditas ao se retirarem da equipe de monitoramento, prejudicando ainda mais a credibilidade de uma missão cuja presença não deteve mais de 10 meses de violência.

A Síria corre o risco de se tornar um pária árabe e internacional por sua repressão contundente a um levante contra o presidente Bashar al-Assad no qual milhares de pessoas foram mortas.

No domingo, a Liga Árabe exigiu que Assad renunciasse a favor de um governo de unidade para encerrar o banho de sangue, mas disse que observadores árabes deveriam permanecer na Síria por mais um mês.

O ministro das Relações Exteriores saudita, Saud al-Faisal, declarou na ocasião que seu país estava se retirando da missão porque a Síria não implementou um plano de paz árabe anterior. Ele exortou os Estados muçulmanos, assim como Rússia, China, Europa e Estados Unidos, a exercer "toda a pressão possível" sobre a Síria para garantir seu cumprimento.

"Os Estados do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) decidiram reagir à decisão do reino da Arábia Saudita de retirar seus monitores da delegação da Liga Árabe na Síria, afirmou o conselho de seis nações em um comunicado.

O documento também diz que o CCG está "certo de que o derramamento de sangue e a matança de inocentes continuará, e de que o regime sírio não seguirá as resoluções da Liga Árabe".

A exigência da Liga Árabe por uma mudança de governo na Síria aumenta a pressão para que o Conselho de Segurança da ONU supere suas divisões e se posicione sobre o massacre.

O ministro das Relações Exteriores sírio, Walid Mualem, acusou a Liga Árabe de estar tentando internacionalizar uma questão interna do país, numa coletiva de imprensa nesta terça-feira.

Os observadores árabes foram à Síria no mês passado para avaliar o cumprimento do plano anterior da Liga Árabe para tentar acabar com a violência.

"Houve algum progresso, mas não houve implementação imediata ou completa como a iniciativa árabe requeria", disse Nabil Elaraby, líder da Liga Árabe, nesta terça-feira, acrescentando que irá nomear um enviado especial à Síria nesta semana.

Um grupo de oposição sírio criticou o líder da missão, o general sudanês Mohammed al-Dabi, por uma relato no qual ele ressaltou a violência dos adversários de Assad tanto quanto de suas forças de segurança.