Liga das Escolas de Samba do Rio troca 20 jurados Mais de 250 dias após o fim das apresentações das escolas de samba do Rio de Janeiro em 2014, as notas atribuídas aos desfiles da Beija-Flor e da Unidos de Vila Isabel ainda produzem efeito. Entre representantes das agremiações e diretores da Liga das Escolas de Samba do Rio (Liesa) foi pacífico o entendimento de que jurados deram notas abaixo do merecido à Beija-Flor, que prestou homenagem ao ex-diretor da TV Globo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni.