Liga define ordem do desfile de carnaval de SP em 2012

A ordem dos desfiles no primeiro dia será: Camisa Verde e Branco, Império de Casa Verde, X-9 Paulistana, Vai-Vai, Rosas de Ouro, Acadêmicos do Tucuruvi e Mancha Verde.

No sábado, as escolas desfilam nessa ordem: Dragões da Real, Pérola Negra, Mocidade Alegre, Águia de Ouro, Unidos de Vila Maria, Gaviões da Fiel e Tom Maior.

Já os desfiles do Grupo de Acesso ocorrem no domingo, dia 19 de fevereiro, nessa ordem: Unidos de São Lucas, Estrela do 3º Milênio, Unidos do Peruche, Nenê de Vila Matilde, Morro da Casa Verde, Imperador do Ipiranga, Acadêmicos do Tauapé e Leandro de Itaquera.

No carnaval paulistano de 2012, haverá quatro agremiações ligadas a torcidas de futebol - Camisa Verde e Branco e a Mancha Verde, de torcedores do Palmeiras; Dragões da Real, de torcedores do São Paulo; e Gaviões da Fiel, de corintianos. Segundo a ordem dos desfiles divulgada pela liga, elas vão se apresentar em dias e horários afastados.

Neste ano, a Polícia Militar e os organizadores do carnaval já haviam adotado medidas adicionais de segurança durante o Desfile das Campeãs, que reuniu Dragões da Real, Gaviões da Fiel e Mancha Verde no mesmo dia. Os principais terminais de ônibus e metrô de São Paulo tiveram maior fiscalização para impedir desentendimentos, enquanto o acesso dos torcedores ao sambódromo foi dividido previamente. Segundo a PM, nenhum ocorrência foi registrada.