Light divulga lista de trechos do Rio sem energia A Light, distribuidora de energia no Rio de Janeiro, informou esta tarde uma lista atualizada dos lugares no Rio que ainda estão sofrendo com a interrupção de fornecimento de energia elétrica. De acordo com a empresa, as regiões que passam por um mini-apagão no momento são pontos isolados da cidade, e a empresa está trabalhando para o restabelecimento de energia.