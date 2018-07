Light é multada em R$ 9,5 milhões

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) multou a Light em R$ 9,5 milhões devido às interrupções no fornecimento de energia ocorridas nos dois últimos meses de 2009 e em janeiro deste ano. A fiscalização foi iniciada em novembro para apurar frequentes incidentes na rede de distribuição de energia da empresa, que atua na distribuição, comercialização, geração e transmissão de energia elétrica no Estado do Rio de Janeiro. A Aneel diz ter constatado falhas de manutenção e operação, além de deficiência na gestão de carga nas redes subterrâneas da capital fluminense. A Light deverá recorrer da decisão da Aneel.