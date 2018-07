Light fará manutenção em comunidades pacificadas no RJ A Light anunciou hoje que promoverá ações para garantir um fornecimento de energia mais seguro nas comunidades cariocas ocupadas pelas forças de segurança e à espera das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), como as favelas da Rocinha, do Vidigal e da Chácara do Céu.