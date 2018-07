Light não pagará multa por explosão de hoje no Rio

Por conta disso, a multa, de R$ 100 mil por cada bueiro que vier a explodir, só começa a valer a partir da publicação da decisão no Diário Oficial, que deve ocorrer a partir de amanhã. Com a decisão, a multa não se aplica à explosão do bueiro na manhã de hoje, segundo a Justiça.

Na sentença, o magistrado registrou que, tratando-se de matéria afeta ao interesse público, não está o juízo vinculado aos termos do acordo. "O exame detido dos termos do acordo revela que sua homologação vem ao encontro do interesse da coletividade, uma vez que enseja a solução célere da questão controvertida. Ademais, faz-se necessário reconhecer que ambas as partes se empenharam no sentido de solucionar a demanda", explicou.

Na petição inicial da ação civil pública, o MP alegou ter instaurado inquérito civil para apurar as causas das constantes explosões de bueiros nas instalações subterrâneas de energia elétrica e gás canalizado. Segundo o órgão ministerial, as explosões vêm ocorrendo devido à falta de manutenção das instalações de responsabilidade das demandadas.