Light terá de indenizar empresa de trem no Corcovado A Light foi condenada a pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais e R$ 7.038,00 por danos materiais à empresa que administra o trenzinho do Corcovado, no Rio de Janeiro, por falta de energia elétrica em julho de 2008. A falha durou quase três horas e atrapalhou o transporte de turistas.