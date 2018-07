Lilica Ripilica abre segundo dia do Fashion Rio Uma ação entre amigos. Esta foi a proposta da estilista Deborah Barros para o verão da Lilica Ripilica, grife de moda infantil que abriu o segundo dia do Fashion Rio. A marca levou, pela primeira vez, meninos para as passarelas. "As meninas não se divertem sem eles. E como essa coleção fala da amizade, trouxemos os garotos vestidos com as roupas da Tigor T. Tigre, que também é do grupo Marisol", explicou Deborah.