Lilly divulga vendas abaixo das estimativas e corta projeção de lucro anual

A Lilly disse que teve lucro de 728 milhões de dólares, ou 0,68 dólar por ação, no primeiro trimestre. No mesmo período do ano anterior, o lucro havia sido de 1,55 bilhão de dólares, ou 1,42 dólar por papel, quando contabilizou ganhos especiais com a transferência de direitos para uma droga para diabetes.

Excluindo itens especiais, a Lilly teve lucro de 0,70 dólar por ação, em linha com a estimativa média de analistas, conforme compilado pela Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita caiu 16 por cento, para 4,68 bilhões de dólares, enquanto Wall Street esperava 4,8 bilhões de dólares.

A Lilly disse que agora espera que o lucro fique entre 2,72 a 2,80 dólares por ação, excluindo itens, no consolidado de 2014. Em janeiro, a companhia havia estimado lucro de 2,77 a 2,85 dólares por papel.

(Por Ransdell Pierson)