Liminar exige bloqueio de celulares em presídios

Pela liminar, cinco empresas operadores de celulares - Vivo, Claro, Tim, Nextel e as controladoras da Oi (TNL e Telemar) - terão de bloquear os sinais ou serão multadas em R$ 10 mil por dia, cada uma, em caso de descumprimento.

A liminar será publicada no Diário Oficial do Estado hoje. As empresas ainda não foram notificadas e terão dez dias para recurso a partir do momento em que receberam a decisão judicial. Caso não revertam a decisão, cada uma terá até 15 dias para fazer o bloqueio nos presídios, sem prejuízos de moradores vizinhos.

Os cinco promotores (quatro de Ribeirão Preto e um de Cravinhos) que assinaram a ação creditam aos presídios grande parte dos crimes na região. "O próprio delegado (José Gonçalves Neto), da DIG, disse que 70% dos crimes graves partem dos presídios", disse o promotor Sebastião Sérgio da Silveira. Ele cita que os estabelecimentos prisionais, mesmo que tenham colocado bloqueadores, já estariam com os equipamentos obsoletos por causa das alterações de frequências dos sinais das operadoras. "A decisão é provisória, mas estamos confiantes na manutenção da liminar", disse o promotor Carlos Cezar Barbosa.