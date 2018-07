Liminar impede entrega de menino ao pai americano

Anteontem, o juiz federal substituto Rafael de Souza Pereira Pinto, da 16º Vara Federal do Rio, havia determinado que a criança fosse entregue ao Consulado dos Estados Unidos amanhã.

Goldman, que já está no Brasil para levar o filho, trava uma batalha judicial pela guarda do menino com o advogado João Paulo Lins e Silva desde a morte da mãe do menino, Bruna Bianchi, em agosto do ano passado, com quem Lins e Silva tem uma filha.