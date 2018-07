Liminar impede fechamento do shopping Higienópolis

Em sua decisão, o juiz Emílio Migliano Neto, da 7ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, afirma que o shopping "está estabelecido no local há vários anos" e que "se revela temerária a alteração do status quo repentinamente". O magistrado acatou o argumento do shopping, segundo o qual a interdição causaria "danos de difícil reparação" aos 350 lojistas e aos funcionários que trabalham no local.

A Prefeitura exigia que o shopping tivesse 1.994 vagas, mas os quatro andares de estacionamento comportam, no máximo, 1.524, conforme o projeto original. Ele teria então que comprovar a existência de outras 470 vagas em garagens externas conveniadas.

O Higienópolis argumentou que as 1.994 vagas seriam necessárias apenas quando a ampliação da unidade estivesse finalizada e que, com o tamanho atual, precisaria de apenas 1.428 vagas. De acordo com a liminar, um fiscal da prefeitura atestou que existem 1.446 locais demarcados, número aceito pelo juiz.