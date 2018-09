Liminar proíbe escola de frescobol em praia do ES Liminar expedida na última sexta-feira pelo 1º Juizado Especial Cível de Vila Velha (ES) proibiu aulas de frescobol em um espaço localizado na Praia da Costa. O local onde funciona a escola fica em frente ao prédio onde vive o juiz Fernando Estevam Bravin Ruy. No dia 7 de fevereiro, Ruy entrou com uma ação para limitar as atividades da escola sob a justificativa de que ela prejudicava o sono de seu filho de pouco mais de um ano.