Liminar proíbe venda de versão do jogo 'GTA' Uma liminar expedida pela 3ª Vara Cível de Barueri, na Grande São Paulo, determinou que o jogo "Grand Theft Auto (GTA) IV", versão ''Episodes From Liberty City'' tenhas as vendas interrompidas e os exemplares recolhidos no Brasil e em todos os outros países. Segundo a juíza Leonete Maria da Silva, autora do despacho, a música "Bota o Dedinho pro Alto" é de propriedade de Hamilton Lourenço e foi usada, supostamente, sem a sua autorização na trilha sonora do jogo.