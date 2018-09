Liminar que garantia lugar em prova da UFMG é cassada

O caso se tornou uma novela, já que a Justiça Federal em Minas havia concedido liminar em 21 de janeiro autorizando a participação dos 3.326 estudantes, mas a decisão foi cassada no mesmo dia pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na noite seguinte - um sábado - o juiz substituto Rubem Lima de Paula Filho, da Justiça Federal no Maranhão, concedeu nova liminar beneficiando os candidatos, que alegaram terem sido prejudicados por falhas no Enem.

Como a decisão foi expedida poucas horas antes das provas da segunda etapa, iniciada em 23 de janeiro, apenas 187 dos 3.326 estudantes compareceram ao processo de seleção. Vários outros prometeram recorrer à Justiça para tentar garantir o ingresso na universidade. A UFMG afirma que, apesar de não constarem na lista oficial de aprovados, as vagas destes 187 estudantes estavam garantidas.

Mas, na noite de ontem, o juiz José Carlos do Vale Madeira, da 5ª Vara Federal do Maranhão, cassou a liminar expedida em 22 de janeiro. O magistrado afirmou que a universidade "deverá se submeter aos parâmetros fixados" pelo Ministério da Educação para o exame nacional e autorizou a UFMG a prosseguir com a segunda etapa do vestibular "apenas com os candidatos que tenham obtido classificação segundo os indicativos do Enem".

Com isso, a universidade ressalta que "não se encontra obrigada a incluir na segunda etapa os candidatos que não tenham obtido classificação segundo os indicativos do Enem". E adiantou ainda que está descartada a revisão de provas daqueles que "não tenham obtido a inclusão dos seus nomes na lista oficial do Enem".