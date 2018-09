Liminar sobre 2ª fase da UFMG é cassada A Justiça Federal no Maranhão cassou liminar que havia garantido participação na segunda fase do vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais a 3.326 estudantes que ficaram com nota zero ou sem nota em alguma das provas do Enem. A UFMG informou que a medida não altera o resultado da segunda etapa, divulgado na quarta-feira, pois os beneficiados pela liminar ficaram fora da lista dos aprovados.