Limite cai para 60 km/h em corredor da zona oeste A velocidade limite no Corredor Gastão Vidigal - Faria Lima - Hélio Pellegrino, zona oeste de São Paulo, será de 60 km/h a partir desta hoje. O objetivo da mudança, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), é aumento a segurança do motorista ao longo dos 14,4 quilômetros do corredor. Terão a velocidade uniformizada as Avenidas Doutor Gastão Vidigal, Professor Fonseca Rodrigues, Pedroso de Morais, Brigadeiro Faria Lima, Hélio Pellegrino e Rua Inhambu. As mudanças abrangem também as Avenidas Professor Fonseca Rodrigues e Pedroso de Morais, entre a Praça Panamericana e Avenida Brigadeiro Faria Lima, num total de 3,9 km de extensão, em que a velocidade cairá de 70 km/h para 60 km/h. Ainda na Avenida Pedroso de Morais, entre as avenidas Brigadeiro Faria Lima e Rebouças, num trecho de 1,4 km, a CET reduziu a velocidade máxima de 60 km/h para 50 km/h. Nos 9,1 quilômetros restantes a velocidade regulamentada será mantida em 60 km/h.